A cura della Redazione

Festa grande al Circolo Nautico di Torre del Greco, protagonista alla tradizionale premiazione di fine anno promossa dal Coni Napoli e ospitata nella suggestiva Sala dei Baroni del Maschio Angioino. L’edizione 2024 dell’evento ha portato in casa del sodalizio torrese due importanti riconoscimenti, assegnati agli atleti, ai dirigenti e ai club che si sono distinti nel corso del 2023, anno di riferimento per le onorificenze sportive.

A essere premiati sono stati il presidente del Circolo Nautico, Gianluigi Ascione, e il velista Gianluca Perasole. Ascione ha ricevuto la Stella di bronzo al merito sportivo, conferita dal presidente regionale del Coni, Sergio Roncelli, e da quello provinciale, Agostino Felsani, per la sua guida alla società con sede sul molo di levante del porto torrese. Un impegno che negli ultimi anni ha portato all’organizzazione di eventi velici di livello nazionale e internazionale, oltre alla crescita di atleti capaci di imporsi in Italia e all’estero.

Tra questi spicca proprio Perasole, al quale è stata attribuita la Medaglia di bronzo al valore atletico grazie alla conquista del titolo di campione italiano della classe match-race. Il riconoscimento è stato ritirato dal padre del giovane velista, impossibilitato a partecipare alla cerimonia.

A rappresentare il Comune di Torre del Greco era presente la consigliera delegata allo Sport, Valentina Ascione.

I due premi arrivano a un anno di distanza dalla prestigiosa Stella d’oro al merito sportivo che il Circolo Nautico ricevette sempre dal Coni, confermando il ruolo di primo piano dell’associazione nel panorama sportivo regionale e nazionale.

«Siamo orgogliosi di avere raggiunto un risultato così importante nell’arco di appena un anno – ha dichiarato il presidente Ascione –. Condividiamo questo doppio riconoscimento con tutti gli iscritti e con gli sportivi che ogni giorno animano il nostro circolo, rendendolo un punto di riferimento per la città».

I traguardi ottenuti saranno celebrati anche in occasione della Festa della vela e del canottaggio, in programma giovedì 11 dicembre.

(Nella foto, da sinistra: il papà di Gianluca Perasole, la consigliera Valentina Ascione, il commissario straordinario della V Zona Fiv Alessandro Mei e il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco Gianluigi Ascione)