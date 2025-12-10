A cura della Redazione

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha convocato una delegazione di residenti della zona di via Lamaria per discutere dei possibili correttivi alla viabilità locale. La decisione arriva dopo la petizione popolare presentata nei giorni scorsi al Comune e formalmente acquisita lo scorso 4 dicembre.

Il primo cittadino, in una lettera inviata oggi ai promotori dell’iniziativa, ha spiegato che sono stati necessari alcuni giorni per individuare i referenti della petizione, poiché la comunicazione non riportava un contatto a cui indirizzare una risposta ufficiale. Superata questa fase, l’amministrazione ha fissato l’incontro per venerdì 12 dicembre, nel pomeriggio.

Al tavolo istituzionale siederanno, oltre al sindaco, il vicesindaco con delega alla Viabilità Michele Polese e il comandante della polizia municipale Gennaro Russo. Dal Comune ribadiscono la piena disponibilità all’ascolto dei cittadini, ma sottolineano la necessità – condivisa dagli stessi residenti – di trovare una soluzione alle criticità che negli ultimi mesi hanno interessato l’area compresa tra via Lamaria, via Boccea e via Ruggiero.

Alla riunione prenderà parte una delegazione di cittadini indicata dai responsabili della petizione. «È la forma più corretta per venire incontro alle esigenze riportate – spiegano il sindaco Mennella e il vicesindaco Polese –. Altre iniziative, soprattutto se assunte da organismi non competenti in materia di viabilità, sono da considerarsi irrituali ed erronee. Non è pensabile che un soggetto esterno convochi il primo cittadino su una questione già alla sua attenzione e sulla quale sono in corso interlocuzioni tecniche».

I vertici dell’amministrazione respingono infine ogni tentativo di strumentalizzazione politica: «Lasciamo la polemica a chi non ha altri mezzi per mettersi in mostra. Noi dobbiamo concentrarci sulla risoluzione concreta delle problematiche che riguardano la collettività».