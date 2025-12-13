A cura della Redazione

Giovedì 18 dicembre alle ore 20,30, DiVino Jazz Festival inizia con l’esplosione di energia di Ana Carla Maza, giovanissima violoncellista cubana che è già una stella globale.

Sul palco del Teatro Corallo, corso Vittorio Emanuele 175 - Torre del Greco, la cantante presenta ????????????????????????, il suo terzo album acclamato dalla critica internazionale, per la prima volta al Sud Italia.

Una celebrazione audace e colorata della musica latina, che trae ispirazione dai leggendari jam afro-cubani di descarga degli anni ‘50.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non è necessario alcun biglietto o prenotazione.

Il DiVino Jazz Festival – itinerari vesuviani è finanziato della Regione Campania – Assessorato al Turismo, co-finanziato e organizzato dal Comune di Pompei, in partenariato con i Comuni di Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

