The Kolors e Peppe Iodice nella giornata finale, quella che si chiuderà con il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici. E ancora: Andrea Sannino e Amedeo Colella sabato 28 giugno e Nello Daniele-Teresa De Sio e Gabriele Esposito nel giorno inaugurale. È davvero ricco il programma di eventi artistici della prossima festa dei quattro altari, in programma a Torre del Greco dal 27 al 29 giugno. Il cartellone completo è stato presentato oggi, venerdì 6 giugno, nel corso di una conferenza svoltasi a palazzo Baronale.

Ad aprire i lavori il sindaco, Luigi Mennella, artefice nel 2024 del ritorno della festa dopo ben sedici anni di stop: “Siamo convinti che con una programmazione serie e articolata – le sue parole – come quella messa in campo dalla nostra amministrazione comunale, si promuovono le bellezze di una città che si trova nel cuore del Golfo di Napoli. La festa è una nostra forma identitaria, rappresenta il nostro Dna. Se l’anno scorso auspicavo che rilanciarla sarebbe stata una cosa utile, ora ne ho la piena consapevolezza”.

Direttore artistico dei quattro altari 2025 è Patrizia Porzio: “La visione che abbiamo scelto per allestire il programma di quest’anno è una visione corale, in cui tutti gli attori in campo hanno un ruolo e tutti sono importanti per la perfetta riuscita della manifestazione. Anche per questo abbiamo deciso di affidare l’apertura della festa a quattro canti eseguiti da un grande coro cittadino che si esibirà sul sagrato della basilica di Santa Croce, con la direzione del maestro Giuseppe Polese”.

Presenti alla conferenza tra gli altri il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, il dirigente dell’ufficio cultura Gaetano Camarda, il comandante della polizia municipale Gennaro Russo e i rappresentanti del Forum dei Giovani. Insieme a loro, Gabriele Esposito, che di fatto aprirà le esibizioni degli artisti impegnati sui due palchi principali, quello allestito agli ex molini meridionali Marzoli (affidato allo stesso Esposito, a Colella e a Peppe Iodice) e quello montato in via Comizi (dove saliranno Nello Daniele e Teresa De Sio, Andrea Sannino e i The Kolors): “Sento il peso della responsabilità di aprire in qualche modo questa festa dall’importante tradizione – ha detto il giovane cantante – festa che è nota anche nella mia città d’origine, Brusciano, ma avverto anche tutta l’adrenalina di questo momento”.

Anche ad annunciare la presenza di Andrea Sannino è stato direttamente l’artista, che ha inviato agli organizzatori un video proiettato in conferenza: “Sono felice di esibirmi per la prima volta ufficialmente a Torre del Greco, vi aspetto numerosi” le sue parole. Nel corso della presentazione sono stati svelati anche i titoli di altari e tappeti e gli artisti che li realizzeranno: gli autori degli altari sono Alfonso Raiola (titolo “Il pane della misericordia”, zona piazza Luigi Palomba), Antonino Ammendola (“L’eucarestia, porta di speranza per la carità”, palazzo Baronale), Filippo Romito (“Il pane della vita, piazza Santa Croce) e Francesco Scognamiglio (“Chi mangia questo pane vivrà in eterno, corso Garibaldi); invece i tappeti sono affidati a Raffaele Panariello (titolo “Speranza divina: la Madonna e il sacro mistero”, chiesa di San Filippo Neri), Sergio Eco (“Luce oltre le rovine”, palazzo Baronale), Vincenzo Borrelli (“Corpus Domini, misericordia e carità”, chiesa del Rosario) ed Antonio Caso (“Grembo di una nuova umanità”, chiesa di Santa Maria del pianto).

La festa sarà preceduta, giovedì 26 giugno, dall’inaugurazione, presso il Centro d’arte mediterranea di via Guglielmo Marconi, di una mostra dedicata alla storia della festa nelle riproposizione delle opere realizzate da Nicola Ascione e Raffaele Raimondo. Il vernissage è programmato alle ore 19. Nel giorno della festa, l’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Nel corso della presentazione sono stati ricordati il maestro Francesco Izzo, scomparso di recente, e Raffaele De Maio, artista tra i più rappresentativi della storia recente della festa dei quattro altari, a cui fu dedicata lo scorso anno una mostra all’aperto allestita nei pannelli presenti in via Roma.

La presentazione è stata chiusa da un intervento musicale del sassofonista Pepito, dopo la quale è stata mostrata dal sindaco Mennella la maglia che sarà indossata nel corso della festa dei quattro altari dai componenti dello staff organizzativo e dai volontari che supporteranno l’organizzazione.