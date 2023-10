A cura della Redazione

Ladri in azione a Portici. Nella notte, ignoti - al momento - hanno distrutto i finestrini di diverse vetture parcheggiate in via Pagliano, probabilmente per razziare quanto vi era al loro interno.

«Sulla base delle richieste delle Forze dell’Ordine forniremo le immagini della videosorveglianza», dice il sindaco Enzo Cuomo. Lo stesso primo cittadino, da settimane, segnala la recrudescenza criminale nella città della Reggia e gli ultimi episodi verificatisi (tra cui una rapina all'ufficio postale di via Diaz, il furto in unegozio di calzature, liti tra giovanissimi in strada) hanno rafforzato la necessità di intensificare i controlli per garantire la sicurezza urbana. «Un sistema di videosorveglianza, come più volte spiegato, è utilissimo per individuare il colpevole di un reato ma non è sufficiente ad evitare un atto criminale - prosegue Cuomo -. Per il controllo del territorio, soprattutto di notte, servono pattuglie delle forze di polizia che girano nelle strade della città».

Da qui, l'esigenza espressa dall'Amministrazione comunale (giunta e Consiglio) di creare un Commissariato di Pubblica Sicurezza destinato solo a Portici.

«Non è possibile pensare che due città come Portici ed Ercolano durante la notte abbiano una sola Volante (due agenti in auto) e che si dividono un solo Commissariato di Polizia che deve garantire il controllo ad entrambi i territori - continua il sindaco -. Abbiamo chiesto al Ministro dell'Interno ed al Prefetto di destinare il Commissariato di Polizia alla Città di Portici istituendone un altro per Ercolano. Vedremo cosa intenderanno fare».