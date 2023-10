A cura della Redazione

Sono stati identificati e fermati i presunti autori della rapina messa a saegno ieri mattina all'Ufficio Postale di via Diaz a Portici. Lo riferisce il sidnaco della città della Reggia, Enzo Cuomo.

Due sarebbero i malviventi che hanno agito, probabilmente insieme ad un complice che li attendeva in auto all'esterno. Il bottino racimolato ammontava a circa 65mila euro. Durante la fuga, i rapinatori hanno abbandonato l'auto con la quale erano fuggiti, scontartasi con un'altra vettura lungo una strada cittadina, percorsa contromano durante la fuga. Da qui si sarebbero poi dileguati a piedi.

La borsa con i soldi sarebbe stata "abbandonata" in un parco e i rapinatori sarebbero così ritornati a Portici per recuperarla ma sono stati bloccati nella tarda serata di ieri dagli agenti del Commissariato di Polizia Portici-Ercolano, diretto dal primo dirigente Marcello Castello, che ormai erano sulle loro tracce.

Intanto, dopo le "rimostranze" del sindaco Cuomo sulla necessità di dotare la città di un "proprio" Commissariato di Pubblica Sicurezza (quello attualmente competente per territorio copre anche l'area di Ercolano), lo stesso primo cittadino ha annunciato che «la prossima settimana è programmato un incontro con il Prefetto di Napoli ed i vertici delle Forze dell’Ordine per affrontare le criticità strutturali in materia di sicurezza urbana».