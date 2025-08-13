A cura della Redazione

Momenti di forte tensione ieri sera in piazza Matteotti, dove i carabinieri della Compagnia di Castellammare sono intervenuti nell’abitazione di un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di escandescenza. Sul posto è arrivato anche personale del 118, che ha provveduto a sedare l’uomo per trasferirlo all’ospedale Maresca di Torre del Greco, scortato da una pattuglia.

All’arrivo al pronto soccorso, il 28enne è sceso dall’ambulanza e ha aggredito immediatamente medici e guardie giurate in servizio. In pochi istanti ha messo a soqquadro i locali, rovesciando un computer, un monitor e danneggiando altro materiale sanitario.

I carabinieri, per bloccarlo, hanno dovuto utilizzare due cartucce del taser in dotazione, riuscendo infine a immobilizzarlo e trarlo in arresto per lesioni a personale sanitario. L’uomo è ora in attesa di giudizio.

Il bilancio è di cinque feriti: tre medici, con prognosi di 3, 7 e 10 giorni, e due guardie giurate, entrambi con prognosi di 5 giorni.