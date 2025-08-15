Un normale controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga per i Carabinieri di Ercolano, che hanno arrestato R.C., 20 anni, di Portici, già noto alle forze dell’ordine.
Il giovane è stato fermato nei pressi degli scavi archeologici di Ercolano. Durante la perquisizione dell’auto, i militari hanno rinvenuto nel cruscotto tre involucri contenenti cocaina, per un totale di oltre 8 grammi.
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire, all’interno del frigorifero in cucina, 14 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi.
Il ventenne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.