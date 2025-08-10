A cura della Redazione

Servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree della movida e non solo, messo in campo dai Carabinieri con il supporto dei militari del Nas e della Polizia Municipale.

Nel corso delle operazioni sono stati controllati 76 veicoli e identificate 236 persone. Ispezionate anche diverse attività di ristorazione: in due ristoranti del centro stabiese sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie. In uno di questi, i militari hanno sequestrato 80 chili di prodotti alimentari per mancata tracciabilità e non idonea conservazione. Per i titolari sono scattate sanzioni per un totale di 6.500 euro.

A Gragnano, in via San Giacomo, località Monte Megano, i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato 84 cartucce di diverso calibro, nascoste tra le mura, insieme a un coltello a scatto.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: elevate 37 contravvenzioni per varie violazioni al Codice della strada.