A cura della Redazione

Questa notte un 19enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato vittima di una rapina sfociata in aggressione in via Passanti Flocco.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava in auto quando uno sconosciuto lo avrebbe colpito al fianco sinistro con un corpo contundente, per poi sottrargli alcuni oggetti personali e darsi alla fuga.

Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un polmone collassato. Attualmente si trova in prognosi riservata ed è stato trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione di Boscoreale e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare il responsabile.