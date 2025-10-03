A cura della Redazione

Nel pomeriggio di oggi, la Polizia di Stato di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo di PG un 39enne marocchino in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Nello specifico, questa mattina, gli agenti sono sono intervenuti in via Colombo a Torre Annunziata, nei pressi della Villa comunale, per la segnalazione di una persona gravemente ferita al collo mediante arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che il soggetto ferito, di origini nigeriane, era già stato trasportato da personale del 118, dapprima presso l’ospedale di Castellammare di Stabia per poi essere tradotto all’ospedale del Mare in codice rosso. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le vittima sarebbe stata aggredita a seguito di una lite avvenuta in spiaggia con un altro soggetto.

Pertanto, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, a seguito di attività investigative opportunamente esperite, hanno prontamente individuato e rintracciato il presunto aggressore all’interno di un ex stabilimento balneare diroccato. L’uomo è stato, quindi, sottoposto a fermo di PG, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.