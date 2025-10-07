A cura della Redazione

Dramma questa mattina in via Capitano Rea, a Trecase , dove un carpentiere di 61 anni ha perso la vita durante alcuni lavori di ristrutturazione esterna di una villetta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata dal primo piano dell’immobile, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto si è rivelato fatale: il 61enne è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia e quelli del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia per accertare le cause del decesso.

Sono in corso indagini per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Notizia aggiornata alle ore 15,56:

L'operaio deceduto si chiama Francesco De Simone ed è di Torre Annunziata. Dai primi accertamenti pare che l’uomo non fosse in regola e che il cantiere - sequestrato - sia stato avviato senza le previste autorizzazioni.

