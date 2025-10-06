A cura della Redazione

Incidente stradale questa notte, intorno alle 3.30, in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata, davanti al Palazzo del Fascio e all’incrocio con via Parini.

Un'auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata su un fianco dopo aver presumibilmente urtato alcune vetture parcheggiate. A bordo viaggiavano una donna e tre bambini, tra cui uno molto piccolo.

Determinante l’intervento di alcuni giovani presenti sul posto: senza attendere l’arrivo dei soccorsi, si sono introdotti nell’abitacolo e hanno aiutato gli occupanti a uscire in sicurezza. Solo in un secondo momento sono giunti Carabinieri e Polizia.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo evidente. Madre e figli sono stati comunque trasportati dal 118 all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per accertamenti precauzionali.

Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato l’auto a ribaltarsi.

(Foto Facebook)

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook