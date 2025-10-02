Viene colpito all'addome con un colpo d’arma da fuoco, in pericolo di vita 38enne.
Ieri in tarda serata, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un uomo che presentava una ferita da arma da fuoco.
Si tratta di un 38enne di origini rumene, colpito con un proiettile all'addome. L'uomo è stato trasferito al Policlinico di Napoli, in prognosi riservata e in pericolo di vita.
Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e il luogo del presunto ferimento.
