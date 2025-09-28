A cura della Redazione

Controlli straordinari nel fine settimana a Castellammare di Stabia. Nelle ultime 48 ore i Carabinieri della Compagnia stabiese, affiancati da militari del Reggimento Campania e agenti della Polizia Municipale, hanno presidiato le principali aree della città con posti di controllo e perquisizioni in strada.

Nel corso delle operazioni sono scattate diverse denunce per guida senza patente, circolazione a bordo di veicoli sottoposti a sequestro e furti di lieve entità.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio: i militari hanno rinvenuto e sequestrato quantitativi di droga nascosti in punti strategici. In Traversa Cantieri Mercantili sono stati recuperati piccoli involucri di hashish e marijuana, mentre nel rione Savorito la scoperta più rilevante è avvenuta all’interno di un vano ascensore, dove era occultata una quantità consistente di stupefacenti destinati allo smercio al dettaglio. Tra le sostanze sequestrate figurano cocaina, crack e marijuana.

Dieci persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di droga per uso personale e sono state segnalate alla Prefettura.

Complessivamente, sono state controllate oltre 200 persone e decine di veicoli. Numerose le sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada, tra cui mancata revisione, guida senza assicurazione e utilizzo del cellulare al volante.

L’attività rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio finalizzata a prevenire illegalità diffuse e fenomeni di degrado urbano.

