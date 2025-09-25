A cura della Redazione

Una mattinata di paura ha attraversato il Vesuviano. Le attività commerciali sono diventate il bersaglio di un rapinatore solitario che, nell’arco di poche ore, ha messo a segno quattro colpi tra Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase. Armato, spietato e con il volto nascosto da un casco integrale, si muoveva a bordo di uno scooter Honda SH bianco con la targa coperta, seminando panico ovunque comparisse.

Il bottino, stimato in circa 10mila euro, è stato raccolto in rapida successione: pochi minuti per minacciare i dipendenti, arraffare l’incasso e sparire tra il traffico congestionato del mattino, reso ancora più intenso dall’apertura delle scuole.

Il nome del rapinatore non era nuovo alle forze dell’ordine. Si tratta di Antonio Avitabile, 49 anni, pregiudicato, legatonal consigliere comunale di Italia Viva Michele, che da tempo però ha preso le distanze dal fratello e dal suo stile di vita.

La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata. Polizia e Carabinieri di Torre Annunziata hanno unito le forze, raccogliendo testimonianze, passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo gli spostamenti dello scooter bianco. È partita così una caccia all’uomo serrata, condotta in sinergia, che si è conclusa in meno di 12 ore.

La cattura di Avitabile ha posto fine a una giornata che aveva gettato nell’ansia molti imprenditori del comprensorio vesuviano. In poche ore, la paura aveva fatto breccia nelle abitudini quotidiane di chi, come ogni mattina, si recava al lavoro. L’arresto non solo ha restituito un senso di sicurezza alla comunità, ma ha anche messo in luce l’efficacia della risposta investigativa di Polizia e Carabinieri, capaci di riportare sicurezza in tempi record.

