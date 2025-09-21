A cura della Redazione

Nella notte scorsa gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno arrestato una 43enne originaria di Cosenza, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio.

I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza San Ciro a Portici dopo essere stati avvicinati da un uomo, titolare di un esercizio commerciale, che ha denunciato di aver sorpreso la donna mentre stava sottraendo denaro dalla cassa del suo bar.

La 43enne è stata immediatamente bloccata dagli agenti e trovata in possesso di 4 euro, somma appena prelevata dal registratore di cassa, come confermato dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per la donna sono scattate le manette.