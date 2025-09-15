Controlli straordinari dei carabinieri a Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate, con il supporto dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sicilia" e della polizia municipale.
Arrestato Gabriele Galasso, 63enne già noto alle forze dell’ordine: nella sua abitazione sono stati trovati una pistola lancia razzi, una pistola a salve modificata calibro 22 e un proiettile calibro 7,65.
Durante i controlli alla movida, denunciate tre persone per guida senza patente con recidiva. Identificate 267 persone, controllati 76 veicoli e elevate 39 sanzioni al codice della strada.
Un 52enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio: nello zaino trasportava 900 grammi di marijuana.