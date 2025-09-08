A cura della Redazione

Ritiro immediato della patente e denuncia per un 34enne, comandante di yacht privato, sorpreso a guidare in evidente stato di ebbrezza dagli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia.

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 7 settembre lungo corso De Gasperi, nell’ambito dei controlli alla viabilità cittadina e nelle zone della movida, disposti dal comandante Col. Francesco Del Gaudio e coordinati dal tenente Donato Palmieri.

L’uomo è stato fermato dopo che la sua auto procedeva con manovre pericolose, tra cui sorpassi azzardati in curva, dirigendosi a velocità sostenuta verso il Porto Turistico Marina di Stabia. Una volta bloccato, il conducente mostrava chiari segni di alterazione: l’etilometro ha infatti rilevato un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l, oltre il doppio del limite consentito.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, il ritiro immediato della patente e ulteriori sanzioni per le condotte di guida pericolosa.

Nel corso della stessa operazione, la Polizia Municipale ha controllato oltre 60 veicoli: due sono stati sequestrati perché privi di copertura assicurativa, 12 sanzionati per mancanza di revisione e uno multato per circolazione non autorizzata in ZTL. Inoltre, 15 conducenti sono stati sottoposti ad alcol test.