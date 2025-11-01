A cura di AdnKronos

Un poliziotto è morto in un grave incidente accaduto nella notte a Torre del Greco. Ferito gravemente il collega 35enne. La vittima si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni. Sposato, padre di tre figli era assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco.

Secondo una prima ricostruzione, insieme al collega alla guida erano in via Europa durante normali controlli notturni, quando un suv proveniente dal senso opposto di marcia avrebbe improvvisamente travolto frontalmente la volante.

L'impatto è stato tremendo. Il capo pattuglia Scarpati è stato sbalzato ad oltre dieci metri di distanza ed è morto sul corpo. Soccorso, il collega alla guida, un agente 35enne, che ha riportato lesioni agli organi interni, è stato ricoverato presso l'ospedale del mare di Napoli ed è già stato sottoposto ad intervento chirurgico. Al momento versa in condizioni critiche ed è in pericolo di vita.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Già identificati i quattro occupanti del suv, tra cui alcuni minorenni, il guidatore resta tuttora irreperibile. Si sono dati alla fuga e non hanno prestato soccorso.

Il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, si è già recato nella notte sul luogo del grave incidente. Successivamente, il capo della Questura partenopea si è recato a far visita ai familiari della vittima per portare la vicinanza e il cordoglio di tutta la Polizia di Stato, ed in ospedale, per sincerarsi delle condizioni dell'altro poliziotto ferito. "A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati per la drammatica scomparsa mentre in servizio garantiva sicurezza e tutelava il bene comune. La mia più sentita vicinanza ai cari dell’altro poliziotto rimasto ferito", ha detto Agricola.

Cordoglio di Mattarella e Piantedosi

"Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione", ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

Da parte sua Pisani ricorda "la sua dedizione e il suo sacrificio che sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l'affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato".

“La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera Polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito. Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.