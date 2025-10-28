A cura della Redazione

Nella tarda mattinata di domenica 26 ottobre 2025, gli uomini del comando di Polizia Municipale di Pompei agli ordini del Comandante Gaetano Petrocelli, hanno tratto in arresto due giovani di Torre Annunziata per resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. I due, a bordo di un motociclo, tenevano una guida pericolosa lungo le strade del centro, addirittura impennando il veicolo con serio pregiudizio per l’incolumità delle persone.

Tutto ciò avveniva alla presenza di una pattuglia della polizia municipale, il cui equipaggio dava immediatamente l’alt e, una volta fermati i due, avviava le procedure sanzionatorie di rito a carico degli stessi. Questi, non gradendo la sanzione a loro riservata, cominciavano ad inveire contro gli operatori di polizia e a minacciarli, giungendo finanche a colpirli con il casco. A tal punto, i due dopo aver opposto resistenza, venivano arrestati e condotti presso il comando della Polizia Municipale.

Gli agenti aggrediti venivano refertati e giudicati guaribili in 6 giorni.

Il P.M. di turno, avvertito dell’evento, disponeva gli arresti domiciliari per i due fino alla celebrazione del rito direttissimo. Oggi, celebrato il rito direttissimo, per i due è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G., nelle more del processo che si terrà con il nuovo anno.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook