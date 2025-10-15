A cura della Redazione

Ancora tensione questa mattina sulla bretella di Torre Annunziata, già teatro poche ore prima di una tragedia in cui un 50enne ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto.

Poco più avanti lungo lo stesso tratto stradale, un camion e un’autovettura si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto tra i due veicoli è stato violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte. Fortunatamente le ferite riportate sono risultate lievi e nessuno dei conducenti è in pericolo di vita.

Presenti anche i carabinieri di Torre Annunziata, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità per permettere la rimozione dei veicoli incidentati e il ritorno alla normalità del traffico.