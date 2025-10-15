A cura della Redazione

Questa mattina un dramma si è consumato lungo via Terragneta a Torre Annunziata. Un uomo di mezza età ha accusato un malore mentre era alla guida della propria auto ed è deceduto..

Secondo una prima ricostruzione, il cinquantenne, nel tratto di strada poco oltre il passaggio a livello di via Terragneta, avrebbe accusato un malore improvviso. Nonostante la gravità della situazione, è riuscito ad accostare il veicolo sul ciglio della strada, evitando di coinvolgere altre auto.

Alcuni automobilisti hanno notato l’uomo in difficoltà allertando immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, purtroppo però ogni tentativo è risultato vano.

I carabinieri di Torre Annunziata hanno raggiunto il luogo dell’accaduto per mettere in sicurezza l’area e svolgere i rilievi necessari.