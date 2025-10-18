A cura della Redazione

Colpo fallito la scorsa notte in corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata, dove un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre tentava di introdursi in un bar.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari della sezione radiomobile hanno notato il 43enne mentre forzava la saracinesca dell’attività commerciale. L’intervento è stato immediato: l’uomo non ha avuto il tempo di fuggire ed è stato bloccato e arrestato.

Sequestrati gli attrezzi utilizzati per lo scasso. Il 43enne si trova ora in carcere, in attesa di giudizio.