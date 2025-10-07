A cura della Redazione

Sono iniziate questa mattina le operazione di sgombero nel quartiere Penniniello. Il primo intervento è in corso e riguarda un immobile occupato abusivamente: in totale saranno 27 le famiglie interessate dal piano di recupero avviato dal Comune.

Sul posto stanno operando forze dell'ordine e Polizia Municipale, sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata. Mobilitati anche un'ambulanza della Misericordia e personale dell’Ufficio tecnico comunale e dei servizi sociali.

L’intervento di oggi fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e punta a restituire legalità e vivibilità a un’area da anni segnata da occupazioni abusive e criticità sociali.

La giornata si è aperta all’alba e, secondo quanto trapelato, le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni fino al completamento del piano.

