Una banale discussione nata all’interno di una tabaccheria si è trasformata in una violenta aggressione che ha ridotto in fin di vita un uomo di 60 anni. È accaduto ieri sera a Boscoreale, in via Passanti Flocco.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della locale Stazione, il 37enne, originario di Pompei, si trovava all’interno dell’esercizio commerciale insieme ad un altro cliente, un 60enne del posto. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato la lite, ma il diverbio verbale ha rapidamente lasciato spazio alla violenza.

Il 37enne avrebbe atteso la vittima all’uscita del locale per poi aggredirla brutalmente con calci e pugni. L’uomo, colpito con estrema forza, è crollato al suolo riportando gravi ferite.

Soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, il 60enne è ora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate serie.

Le indagini dei Carabinieri sono partite immediatamente: grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, i militari hanno rapidamente identificato l’aggressore. Rintracciato presso la sua abitazione, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Il 37enne si trova ora in carcere, in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per chiarire con precisione il movente e la dinamica dell’accaduto.