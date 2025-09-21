A cura della Redazione

Quella che dovrebbe essere un’area portuale in fase di riqualificazione si trasforma, nelle ore notturne, in una pista improvvisata per moto. È la situazione denunciata dai residenti delle palazzine di via Caracciolo a Torre Annunziata, costretti a convivere con rombi di motori e impennate fino a notte fonda sulla darsena dei pescatori.

Nel weekend, soprattutto il sabato sera, il molo diventa un punto di ritrovo: auto parcheggiate, gruppetti di persone a godersi la brezza marina e motociclette che scorazzano tra il cantiere aperto, incuranti dei pericoli.

Un video postato su Facebook da un cittadino, Francesco, ha riportato l’attenzione sul fenomeno: «Questa è Torre Annunziata di notte! Un gruppo di teppisti che puntualmente non ci lascia dormire scorrazzando con moto e auto. Questa sarebbe l’area portuale dove si parla di rilancio, ma con questa gente la città non può sollevarsi!».

Il post ha raccolto molti commenti, tra indignazione e amarezza. «Bisogna far capire a questi ragazzi che, se vogliono fare acrobazie, ci sono le piste da motocross», scrive Pina con un filo di ironia. Ancora più severo Pietro: «… e poi ogni tanto, diciamo sempre più spesso, ci scappa pure il m... Ci laviamo la coscienza e diciamo che era un bravo ragazzo. Sicuramente lo sarà stato, ma senza un benché minimo di educazione. Chi di dovere si attivi: questa è a tutti gli effetti una denuncia».

L’appello dei cittadini è chiaro: servono controlli più stringenti da parte delle Forze dell’ordine e della Polizia municipale per evitare che l’area portuale diventi teatro di incidenti gravi che coinvolgono soprattutto i giovani.

