Nel pomeriggio di mercoledì 10 settembre, gli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia hanno notificato a un 32enne stabiese una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.

L’uomo, classe 1993, è accusato di detenzione e spaccio di cocaina e di estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe partecipato anche a un episodio di “cavallo di ritorno”: insieme ad altri complici avrebbe costretto il proprietario di un’auto rubata a pagare una somma di denaro per riaverla indietro.

Il provvedimento è l’esito di un’inchiesta avviata nel novembre 2023, quando il 32enne era stato arrestato in flagranza per spaccio. Le analisi sui materiali sequestrati hanno permesso di documentare dodici episodi di cessione di cocaina, che si sommano all’accusa di estorsione.

La misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata - su richiesta della Procura della Repubblica oplontina - ed è stata eseguita direttamente nella Casa circondariale di Napoli-Secondigliano, dove l’uomo si trova già detenuto per un’altra vicenda giudiziaria.