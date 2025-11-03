A cura della Redazione

Due giovani di 18 e 23 anni si sono consegnati questa notte ai carabinieri e sono accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale uccidente il 18enne Pasquale Nappo.

Si tratta di due giovani di Torre Annunziata. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno permesso di identificare i due: il 23enne è ritenuto il giovane alla guida dello scooter, mentre a sparare sarebbe stato il 18enne, stessa età della vittima, che avrebbe impugnato una pistola per sparare contro il gruppo di amici in piazza, colpendo mortalmente il 18enne Pasquale Nappo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.