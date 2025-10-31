Succede a Lettere, comune a pochi chilometri da Castellammare e Gragnano.
Le telecamere riprendono una 45enne estrarre dalla borsa una tanica, cospargere la porta di liquido infiammabile e sfregare un fiammifero.
Il tentativo della donna, scongiurato dall'arrivo dell'ex genero, è finito all’attenzione dei carabinieri della Stazione locale. Secondo quanto finora accertato, i motivi sarebbero riconducibili a vecchie acredini familiari, sfociate in denunce reciproche.
Identificata, la donna è stata denunciata per tentato incendio.
