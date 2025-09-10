Ancora un incidente mortale a Torre del Greco. Intorno alle 2 di questa notte, una moto, un’Honda Transalp, con a bordo due persone si è scontrata con un’auto, un’Alfa Mito, guidata da un 28enne a via Cavallo, incrocio con via Purgatorio.
La passeggera in sella alla moto, una 22enne di Acerra, è morta, mentre il 38enne alla guida dello scooter è in prognosi riservata all'ospedale del Mare. Ferite lievi per il 28enne alla guida dell'auto.
Sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia per verificare cause e dinamica dell’incidente.
La salma del giovane è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.
Neppure un mese fa in via Nazionale, in un altro incidente sempre tra moto ed auto a Torre del Greco, perse la vita dopo giorni di agonia il 17enne di Torre Annunziata Nunzio Arcella, mentre un suo amico a bordo della moto rimase gravemente ferito.
