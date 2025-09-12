A cura della Redazione

Nella giornata odierna, gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei hanno arrestato un uomo gravemente indiziato di aver commesso una rapina aggravata ai danni di una donna di nazionalità indiana, avvenuta lo scorso 24 agosto nei pressi del Santuario mariano di Pompei.

Il provvedimento è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, che ha coordinato le indagini.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, a bordo della propria autovettura, si sarebbe inizialmente avvicinato alla donna con il pretesto di scattarle delle fotografie davanti al Santuario. Poi, con un gesto improvviso, le avrebbe strappato lo zaino e sarebbe immediatamente risalito in auto per darsi alla fuga.

La donna, nel tentativo di bloccarlo e recuperare il proprio zaino, si sarebbe avvicinata all’auto, ma il presunto rapinatore, nel tentativo di garantirsi la fuga e mantenere il bottino, l’avrebbe colpita più volte con lo sportello del veicolo, procurandole una ferita al sopracciglio per la quale sono stati necessari quattro punti di sutura e una prognosi di sette giorni.

Fondamentale per l’identificazione del sospettato è stata l’analisi delle immagini raccolte da diversi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, che hanno consentito agli inquirenti di risalire, con elevata probabilità, all’identità dell’autore della rapina.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale "Giuseppe Salvia", dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’indagine prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità o episodi simili.

