A cura della Redazione

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha chiesto l’archiviazione del procedimento relativo al decesso di Aurora Bellini, la giovane studentessa di Grosseto morta nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2025 a bordo della motonave “Cruise Bonaria”, durante una gita scolastica.

La ragazza, nata il 31 maggio 2005, si trovava in viaggio con la propria classe dall’Italia verso Palermo. Intorno alle 01:00, un’amica l’ha trovata priva di sensi nel bagno della cabina. I soccorsi sono stati immediati: la Capitaneria di Porto di Napoli ha inviato una motovedetta che ha trasportato la ragazza verso il porto di Sorrento, dove il personale del 118 ha constatato il decesso.

Secondo l’autopsia, la causa del decesso è stata asfissia da aspirazione di bolo alimentare, determinata da reflusso gastro-esofageo acuto. Le analisi tossicologiche hanno escluso la presenza di alcol, sostanze stupefacenti o farmaci sedativi. Gli accertamenti hanno confermato che non vi sono responsabilità di terzi: i soccorsi, pur tempestivi, non hanno potuto salvare la giovane.

La tragedia, che aveva suscitato grande clamore mediatico, viene dunque definita dalla Procura come un evento tragico e imprevedibile, senza alcuna violazione di legge o condotta negligente da parte di terzi.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

2