A cura della Redazione

Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in una vera e propria rissa in piazza Troise. Il bilancio è di quattro persone denunciate, tra cui tre ragazzi di 18 anni e la madre di uno di loro.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. I tre giovani, rimasti feriti con colpi d’arma da taglio, si sono presentati all’Ospedale del Mare per ricevere cure. La segnalazione ha subito attivato la Sala Operativa della Polizia di Stato, che ha inviato sul posto gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica: i tre ragazzi avevano partecipato a una lite degenerata in rissa in pieno centro cittadino, con la partecipazione anche della madre di uno di loro, individuata dagli agenti e anch’essa denunciata.

Tutti e quattro gli indagati dovranno ora rispondere del reato di rissa.