È stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di rubare uno scooter insieme a un complice. Il fatto è accaduto all’una di notte in via Santa Margherita, dove i militari del radiomobile di Sorrento hanno notato due persone armeggiare sul blocco accensione di un motorino parcheggiato.

Uno dei due, un 17enne, è stato denunciato per tentato furto. Con sé aveva anche un coltello da sub, trovato nelle tasche durante la perquisizione. Per lui si tratta di un ritorno nei guai: era già stato fermato meno di un mese fa per lo stesso reato.

Arrestato invece il complice maggiorenne, Vincenzo Vitiello, 33 anni. Per entrambi sono scattate le misure previste dalla legge. Il coltello è stato sequestrato.