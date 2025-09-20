A cura della Redazione

Spari tra la folla un anno fa in spiaggia, condannato a 8 anni anche il maggiorenne.

Per il 19enne Salvatore D'Acunzo, la DDA di Napoli aveva chiesto la condanna a 18 anni di reclusione per strage. Al termine del processo celebrato con rito abbreviato, il Gup del Tribunale partenopeo ha condanna il 19enne ad una pena nettamente inferiore, pur confermando l'aggravante del metodo mafioso. Insieme a lui, era stato già condannato anche un minorenne legato al clan Gionta.

In quel caso, il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso la sentenza di condanna a 5 anni di reclusione per il 17enne accusato di aver partecipato al raid armato con spari tra i bagnanti del Lido Azzurro di Torre Annunziata del luglio 2024, a fronte di una richiesta di 10 anni avanzata dall'accusa. Il raid era avvenuto per uno "sguardo" di troppo.