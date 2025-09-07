A cura della Redazione

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne stabiese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con l’accusa di furto aggravato.

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Napoli dopo la segnalazione di un allarme proveniente da un’attività commerciale. Sul posto hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di uscire dalle mura di un supermercato con una busta in mano. Alla vista della pattuglia, il 45enne ha tentato la fuga abbandonando la refurtiva, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

All’interno del sacco sono stati trovati 12 detergenti per legno e 10 detersivi per lavastoviglie, sottratti poco prima dal deposito del supermercato. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Il 45enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

