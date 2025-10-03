A cura della Redazione

Uomo accoltellato in spiaggia a Torre Annunziata, fermato un sospetto.

Stamattina, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Colombo a Torre Annunziata, nei pressi della Villa comunale, per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio al collo.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che il ferito, un uomo di origini nigeriane, era già stato trasportato da personale del 118 prima presso l’ospedale di Castellammare di Stabia e successivamente presso l’ospedale del Mare, dove rimane ricoverato in codice rosso, in attesa di intervento chirurgico.

Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le vittima sarebbe stata ferita a seguito di una lite avvenuta in spiaggia con un altro uomo. Sul caso indagano gli agenti Commissariato di Torre Annunziata che al momento hanno fermato un sospettato, interrogato presso gli uffici di polizia.