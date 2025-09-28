A cura della Redazione

È finito in carcere un giovane pusher fermato dai Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano. Si tratta di C. I., 18 anni, originario di Napoli e già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari lo hanno notato in strada mentre parlava con un coetaneo. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di allontanarsi velocemente, insospettendo i Carabinieri che lo hanno seguito e bloccato prima che riuscisse a dileguarsi.

Durante la perquisizione personale sono state trovate addosso a lui due bustine di marijuana e nove stecchette di hashish già pronte per lo smercio.

La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriore materiale legato all’attività di spaccio: un bilancino di precisione, un grinder e circa 200 bustine utilizzate per il confezionamento della droga.

Improta è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.