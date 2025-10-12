A cura della Redazione

Proseguono i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare lo spaccio di droga. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 52enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati 50 grammi di cocaina, 4 grammi di marijuana, 0,6 grammi di hashish e 4 grammi di crack, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 52enne è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

