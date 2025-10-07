A cura della Redazione

In data odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale oplontino per il reato di invasione di terreni o edifici di proprietà pubblica.

L’operazione ha portato allo sgombero coatto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Torre Annunziata, situato nel Parco Penniniello, che risultava abusivamente occupato da un nucleo familiare.

Le indagini hanno accertato che l’occupazione, priva di titolo legittimo e protrattasi per anni, era stata posta in essere da un soggetto non assegnatario dell’immobile, già destinatario di una precedente ordinanza comunale di sgombero mai eseguita.

Le operazioni sono state condotte dalla Polizia Municipale di Torre Annunziata con il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza, e si sono rese necessarie per dare esecuzione effettiva al sequestro preventivo e porre fine alla permanenza del reato di occupazione abusiva, restituendo l’alloggio al legittimo proprietario, il Comune.

Al termine delle operazioni, l’immobile è stato reso inaccessibile per prevenire nuove occupazioni e affidato in custodia giudiziale all’ufficio patrimonio comunale.

Il provvedimento di sequestro riguardava anche altri due alloggi del Parco Penniniello, anch’essi occupati abusivamente, ma in questi casi i nuclei familiari avevano già liberato spontaneamente gli immobili lo scorso settembre.