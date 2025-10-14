A cura della Redazione

Maxi operazione congiunta dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco e della Polizia Municipale: su disposizione del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, è stato posto sotto sequestro preventivo l’intero centro sportivo “Immobile Academy – Parlati”, situato in Traversa Antica Trecase 146.

Il provvedimento rientra in un’inchiesta della Procura oplontina che vede coinvolti sei indagati, accusati, in concorso, di edificazione abusiva in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale e di gestione illecita di rifiuti speciali.

Le indagini sono partite nell’aprile scorso, a seguito di un sopralluogo che aveva evidenziato come, su un’area già interessata in passato da interventi abusivi mai condonati, fossero stati realizzati nuovi manufatti edilizi in assenza di titoli autorizzativi, con conseguente trasformazione radicale del territorio.

Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero anche modificato la destinazione urbanistica di alcune particelle catastali, passando da bosco alto (zona A2 fascia pedemontana) ad area parcheggio. Ciò sarebbe avvenuto mediante sbancamenti, riporti di terreno e lo spandimento di fresato d’asfalto, materiale classificato come rifiuto speciale non pericoloso.

Il sequestro preventivo, spiegano gli inquirenti, è stato disposto per impedire che l’utilizzo continuativo dell’area comportasse un ulteriore aggravamento sotto il profilo urbanistico e ambientale.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook