A cura della Redazione

Momenti di terrore la scorsa notte in via Cupa San Michele a San Giorgio a Cremano, dove una donna di 56 anni è stata aggredita brutalmente da un giovane che ha tentato di rapinarla. Il giovane identificato, identificato in Fausto Boccia, 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava passeggiando quando è stata strattonata e scaraventata a terra. Il malvivente, nel tentativo di portarle via la borsa, l’ha colpita con calci e pugni. A salvarla è stato l’intervento di un passante che ha messo in fuga l’aggressore.

Immediate le indagini dei militari, che hanno analizzato le immagini della videosorveglianza e raccolto le testimonianze dei presenti. Poche ore dopo, il blitz nell’abitazione del 23enne ha portato al suo arresto: in casa sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti verosimilmente usati durante l’aggressione.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118: fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Boccia, invece, è stato condotto in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

