I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato un uomo originario di Ercolano, ritenuto responsabile di tre furti aggravati commessi tra Piano di Sorrento e Meta nel settembre scorso. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe agito tra il 4 e l’11 settembre, rubando biciclette elettriche di alto valore custodite in cortili e androni condominiali facilmente accessibili. Dopo i colpi, il ladro si sarebbe allontanato dalla Penisola utilizzando i treni dell’EAV.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e condotte dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, hanno permesso di identificarlo grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza pubblici e privati e ad altri riscontri investigativi.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Napoli Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.