La notizia del sequestro del centro sportivo "Immobile Academy - Parlato" da parte di carabinieri e polizia municipale di Torre del Greco, su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, ha suscitato la reazione immediata del calciatore Ciro Immobile, che ha pubblicato un post su Instagram per esprimere tutta la sua amarezza per la vicenda.

“Ho appreso con grande rammarico della notizia del sequestro dell’impianto sportivo che porta il mio nome - scrive l'attuale centravanti del Bologna, originario di Torre Annunziata -. Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato. Per il resto rimango convinto che i tecnici dimostreranno la regolarità degli interventi realizzati sull’area, e mi auguro che l’inchiesta in corso chiarisca i fatti e riconosca la correttezza del nostro operato”.