La Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco ha arrestato due uomini residenti nel quartiere napoletano di Ponticelli, gravemente indiziati del furto di due motocicli commesso lo scorso 7 agosto tra Torre del Greco e Torre Annunziata.
L’operazione è stata eseguita in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. Uno dei due è stato rintracciato nella propria abitazione e posto ai domiciliari, mentre il complice, destinatario della custodia cautelare in carcere, è stato intercettato poche ore dopo ad Avellino, dove è stato trasferito presso la Casa circondariale.
Secondo le indagini, i due si sarebbero impossessati di una Triumph rubata in via Monsignor Felice Romano, nei pressi di una nota pasticceria di Torre del Greco, e di una Honda SH sottratta a Torre Annunziata, in viale Marconi, nei pressi di un lido balneare. I furti sono stati commessi forzando i blocchi di accensione dei mezzi.
Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, gli investigatori della Squadra Investigativa del Commissariato di Torre del Greco sono riusciti a risalire al numero di targa del motociclo utilizzato dai ladri e, successivamente, alla loro identità. Le comparazioni fotografiche e i riscontri della Polizia Scientifica hanno confermato i sospetti.
Dopo la denuncia iniziale a piede libero, la Procura – valutati gli elementi raccolti – ha richiesto e ottenuto le misure restrittive, eseguite nella mattinata odierna.
