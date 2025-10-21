A cura della Redazione

La Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco ha arrestato due uomini residenti nel quartiere napoletano di Ponticelli, gravemente indiziati del furto di due motocicli commesso lo scorso 7 agosto tra Torre del Greco e Torre Annunziata.

L’operazione è stata eseguita in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. Uno dei due è stato rintracciato nella propria abitazione e posto ai domiciliari, mentre il complice, destinatario della custodia cautelare in carcere, è stato intercettato poche ore dopo ad Avellino, dove è stato trasferito presso la Casa circondariale.

Secondo le indagini, i due si sarebbero impossessati di una Triumph rubata in via Monsignor Felice Romano, nei pressi di una nota pasticceria di Torre del Greco, e di una Honda SH sottratta a Torre Annunziata, in viale Marconi, nei pressi di un lido balneare. I furti sono stati commessi forzando i blocchi di accensione dei mezzi.

Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, gli investigatori della Squadra Investigativa del Commissariato di Torre del Greco sono riusciti a risalire al numero di targa del motociclo utilizzato dai ladri e, successivamente, alla loro identità. Le comparazioni fotografiche e i riscontri della Polizia Scientifica hanno confermato i sospetti.

Dopo la denuncia iniziale a piede libero, la Procura – valutati gli elementi raccolti – ha richiesto e ottenuto le misure restrittive, eseguite nella mattinata odierna.