Terzigno, volontari ripuliscono la Pineta: raccolto quasi un quintale di rifiuti

A cura della Redazione

Quasi un quintale di rifiuti abbandonati raccolto nella Pineta di Terzigno. È il risultato della giornata dedicata all'ambiente che domenica 4 ottobre ha visto volontari e cittadini partecipare al “Ri-Party”, iniziativa organizzata da Radici Volanti Hub con la collaborazione di diverse associazioni del territorio.

All'evento ha aderito Terzigno Verde OdV, associazione impegnata nella tutela e valorizzazione della Pineta e della rete sentieristica locale, che insieme alla Pro Loco Terzigno APS ha promosso una passeggiata accompagnata da un'attività di clean up.

Quasi cento chili di rifiuti raccolti

Guidati dall'esperto del territorio Francesco Servino, i partecipanti hanno attraversato l'area del campo sportivo e il sentiero adiacente, recuperando quasi cento chili di rifiuti abbandonati nell'ambiente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La passeggiata è stata anche un'occasione per approfondire la conoscenza della zona, dalla sua storia alle caratteristiche naturalistiche, fino alle trasformazioni che nel corso degli anni ne hanno modificato il paesaggio.

L'obiettivo dell'iniziativa non era infatti soltanto quello di ripulire materialmente una parte della Pineta, ma anche di sensibilizzare cittadini e visitatori sulla necessità di rispettare e preservare il patrimonio naturale.

La tutela del territorio passa anche dalla conoscenza

Terzigno Verde porta avanti da tempo iniziative finalizzate alla promozione di un turismo consapevole e responsabile, accompagnando cittadini e visitatori alla scoperta anche delle zone del Parco Nazionale del Vesuvio interessate dagli incendi.

Conoscere le ferite lasciate dal fuoco e dall'azione dell'uomo diventa così uno strumento per comprendere quanto sia fragile l'ecosistema vesuviano e quanto siano importanti comportamenti rispettosi dell'ambiente.

«Giornate che fanno bene al territorio»

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Terzigno Verde OdV.

«Giornate come questa fanno bene al territorio: aiutano a migliorarlo concretamente e, allo stesso tempo, permettono di incontrarsi, collaborare e consolidare sinergie utili per il futuro».

Il “Ri-Party” diventa così non soltanto una giornata di pulizia, ma anche un'occasione di partecipazione e collaborazione tra associazioni e cittadini, con l'obiettivo comune di prendersi cura del patrimonio ambientale di Terzigno.