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Vico Equense, Antonio Irlando nuovo coordinatore cittadino di “Un'altra Vico è possibile”

Vico Equense, Antonio Irlando nuovo coordinatore cittadino di “Un'altra Vico è possibile”

L'architetto guiderà il movimento civico: «Costruiremo una struttura aperta e inclusiva»

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

L'architetto Antonio Irlando è il nuovo coordinatore cittadino del movimento civico “Un’altra Vico è possibile”. La nomina è stata formalizzata dai vertici locali dell'associazione e segna l'avvio di una nuova fase di organizzazione e radicamento sul territorio di Vico Equense.

Professionista conosciuto e da anni impegnato nella vita pubblica, Irlando ha ricoperto in passato l'incarico di assessore alla Cultura del Comune di Torre Annunziata. Ora assume la guida del coordinamento cittadino con l'obiettivo di rafforzare il dialogo con la comunità e contribuire alla costruzione di un'alternativa politica per il futuro della città.

Irlando: «Ascolteremo i bisogni reali dei cittadini»

«Accetto questo incarico con grande orgoglio, ma soprattutto con un profondo senso di responsabilità verso la nostra comunità», ha dichiarato il neo-coordinatore.

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«Il mio ringraziamento va ai consiglieri comunali per la fiducia che mi è stata accordata. Da oggi siamo al lavoro per costruire una struttura aperta, inclusiva e dinamica. Vogliamo dare voce ai bisogni reali dei cittadini di Vico Equense, ascoltando le frazioni, le categorie produttive, i giovani e il mondo dell'associazionismo».

Nelle prossime settimane la prima assemblea degli iscritti

Il nuovo coordinatore convocherà nelle prossime settimane la prima assemblea degli iscritti, durante la quale saranno definiti la composizione del direttivo locale e il programma delle iniziative da promuovere sul territorio.

L'obiettivo del movimento è consolidare la propria presenza nella vita politica cittadina, favorendo la partecipazione e il confronto con le diverse realtà sociali ed economiche di Vico Equense.

 

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