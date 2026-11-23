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Nella giornata di ieri, domenica 22 novembre, è stato inaugurato a Vico Equense il Centro Giovanile Diocesano “Todos, todos, todos” in Largo dei Tigli.

L’apertura è avvenuta in occasione della Giornata Diocesana dei Giovani, celebrata quest’anno in concomitanza con la solennità di Cristo Re dell’Universo.

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Numerosi i giovani che hanno accolto l’invito della Pastorale Giovanile, partecipando a una serata di preghiera, riflessione e fraternità. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo percorso della comunità diocesana con l’obiettivo di offrire alle generazioni future un punto di riferimento stabile e uno spazio di ascolto dove costruire relazioni autentiche.

Di cosa si occupa il centro

Il nome scelto, “Todos, todos, todos”, richiama le parole pronunciate da Papa Francesco durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, quando invitò la Chiesa ad aprire le proprie porte a tutti, nessuno escluso. Un messaggio di accoglienza che trova continuità anche in Papa Leone XIV che invita i giovani a non avere paura e a vivere con coraggio la propria fede.

“Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo” è stato il tema della Giornata Diocesana dei Giovani. Un messaggio che unisce idealmente i due Pontefici: dall'invito di Francesco a una Chiesa aperta a tutti, all'incoraggiamento di Leone XIV a non lasciarsi fermare dalla paura e a guardare al futuro con speranza. Da qui l'invito a riconoscere, anche nelle situazioni più difficili, la presenza rassicurante di Cristo.

Il nuovo centro intende rispondere concretamente al messaggio “aspettare, accogliere, accompagnare” proponendosi non solo come sede di attività, ma anche come una casa aperta ai giovani del territorio dove poter condividere esperienze, domane e percorsi di fede.

Gli incontri al centro, si terranno il 20 dicembre 2026 e, nel 2027, il 24 gennaio, 21 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 23 maggio e 20 giugno.