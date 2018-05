A cura della Redazione

Affidati i lavori per il ripristino delle condizioni statiche dell’edificio scolastico di via Nicola De Prisco a Boscoreale, chiusa dal sindaco Giuseppe Balzano nell'ottobre scorso per le precarie condizioni strutturali.

La gara per l’affidamento dei lavori è stata espletata e aggiudicata nei giorni scorsi, e a breve inizieranno gli interventi che consentiranno la ripresa delle attività didattiche in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

«L’impegno costante, concretizzatosi con il reperimento dei necessari fondi nel bilancio comunale, ha permesso di raggiungere questo risultato, vincendo lo scetticismo di tanti», ha dichiarato il vicesinsaco Angelo Costabile.

Finisce dunque il disagio per alunni, famiglie e personale scolastico, iniziato lo scorso 12 ottobre quando si rese necessaria la chiusura dell’edificio a seguito di rilevate criticità strutturali.

